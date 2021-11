Martedì 2 Novembre 2021, 06:35

Ponte di Ognissanti da record, la Tuscia tocca i livelli pre Covid. A guidare la riscossa delle città d’arte, le più colpite dall’emergenza sanitaria, è Civita di Bagnoregio. Sono stati 13 mila i biglietti staccati in 3 giorni. «Siamo tornati indietro di due anni, a prima dello scoppio della pandemia – spiega il sindaco Luca Profili -. Possiamo essere soddisfatti del lavoro fatto e guardare alla sfida dei prossimi mesi con qualche certezza in più».

Come era già stato per il boom di agosto a spingere la ripresa è stato il turismo di prossimità, ma non è mancato un contribuito da a parte di quello estero che da Francia, Germania e Nord Europa segna un lento ma progressivo ritorno con effetti positivi in tutta la provincia e sul capoluogo dove il ponte di Ognissanti ha segnato uno spartiacque.

A spiegarlo è Bruno Blanco, archeologo del gruppo Archeoares che gestisce il polo monumentale Colle del Duomo. «In questi tre giorni qualcosa è cambiato. Per capire basta dare uno sguardo ai dati degli ingressi. Se un paragone con il 2020 non è base reale per via delle numerose restrizioni che portarono a progressive chiusure e limitazioni di movimento, quello con il 2019 rende bene l’idea. Rispetto a due anni fa sono stati staccati 100 biglietti in più: sembra poco ma non lo è affatto».

Nel dettaglio, un anno fa il museo era stato visitato da 148 persone in tre giorni (30 e 31 ottobre, primo novembre); due anni fa da 1338 (il weekend era spostato in avanti, i numeri quindi si riferiscono a 1-2-3 novembre); stavolta sono stati 1400 (dato che si riferisce al primo pomeriggio con le biglietterie ancora aperte).

A brindare sono anche le frazioni del capoluogo. A Bagnaia centinaia sono stati i turisti arrivati tra sabato e domenica per visitare il borgo medievale e Villa Lante dove, la notizia è stata diffusa sulla pagina Facebook del museo, nella sola giornata di domenica sono stati 956 gli ingressi: «Un impegno a fare sempre meglio per il nostro patrimonio culturale».

«È stato un fine settimana da ricordare – spiega Fabrizio Burla, proprietario del bar ristorante Le Meridiane -. Tante presenze e da diverse parti d’Italia». Buone risposte arrivano anche da palazzo Farnese a Caprarola: «In due giorni oltre 2.300 visitatori, tra cui un buon numero di stranieri», si legge sulla pagina social, e Tarquinia con la necropoli di Monterozzi e il museo etrusco prese di mira prese di mira per tutto il weekend e nella mattinata di ieri fino a quando la pioggia non ha guastato l’apertura straordinaria decisa per il sito Unesco.

Sorride davanti ai risultati positivi ma invita alla calma il presidente di Confesercenti Vincenzo Peparello. «C'è ancora molto lavoro da fare. I dati sono buoni, ma si tratta di un turismo legato soprattutto agli spostamenti in sede locale o nazionale mentre ancora quello internazionale risente degli effetti del Covid. L’emergenza non è finita. Per uscire dal tunnel è necessario ancora un piando di sostegno agli operatori turistici e ai gestori di tutte quelle strutture ancora sofferenti per via del duro prezzo pagato a causa del lockdown».