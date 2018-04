Il pienone nel Viterbese: tutto esaurito per Pasqua, ecco da dove arrivano i turisti

La Tuscia fa il pieno di turisti per Pasqua e (grazie al bel tempo) soprattutto Pasquetta. Senza contare i viterbesi che per la gita fuori porta si sono riversati in massa ai laghi, sui Cimini e al mare: ieri, in particolare, lunghe code si sono create sulla Tuscanese e sulla Statale Aurelia bis. Le attrazioni turistiche, invece, hanno accolto i forestieri.



In cima alla classifica Civita di Bagnoregio: sul ponte del borgo che muore sono passati oltre 5000 visitatori a Pasqua e molti di più a Pasquetta: nel complesso di parla di circa 40mila presenze nell'intero weekend. Soddisfatta anche Archeoares, che gestisce il museo Colle del Duomo nel capoluogo: tra domenica e lunedì oltre 1500 ingressi, molti di più rispetto alla Pasqua 2017, «merito anche della nuova organizzazione dei servizi museali - spiega Francesco Aliperti - sebbene i visitatori sono stati così tanti che in alcuni momenti le 150 audioguide non sono bastate e abbiamo dovute ripristinare anche le guide tradizionali».



Il 90 per cento dei visitatori, come sempre in questo periodo, sono stati italiani (soprattutto da Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia). Sul podio degli stranieri: russi, cinesi e spagnoli. Pienone anche a Villa Lante: solo il giorno di Pasqua (complice l'ingresso gratuito per la prima domenica del mese) i visitatori sono stati 1430, ma hanno raggiunto il migliaio anche ieri. Il parco naturalistico e archeologico di Vulci si è riempito soprattutto nel pomeriggio di Pasquetta, con oltre 1500 persone.



Bene il litorale viterbese, nonostante l'anno scorso sia andata un po' meglio - a detta degli operatori turistici - perché Pasqua cadeva a metà aprile e le temperature erano più alte. «Una Pasqua molto anticipata - spiega Pietro Biandolino dell'Hotel KeyClub - e le condizioni meteo non sono state favorevoli. Freddo e pioggia non hanno aiutato, comunque c'è stato un buon flusso di turisti, raggiungendo un'occupazione dell'80%, leggermente in flessione rispetto allo scorso anno. La tendenza è stata quella del week-end dell'ultima ora». Buone le presenze nei ristoranti del litorale, pienone soprattutto a Pasquetta.



