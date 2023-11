Lunedì 20 Novembre 2023, 05:50

Turismo, dati in chiaroscuro per la città dei papi nell’ultimo report sulla tassa di soggiorno, diffuso dal Comune. Crescono ospiti e pernottamenti: più 20% per entrambe le voci nei primi 9 mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2022 e addirittura +23 e +30 per cento se si fa il confronto con il 2019 dell’era pre-Covid. Ma quello che tocca il capoluogo della Tuscia si conferma un turismo mordi e fuggi: la permanenza media resta inchiodata a circa un giorno e mezzo (si passa da 1,5 giorni a 1,6), ancora lontano dalla media provinciale che si aggira su 2,7-2,8 giorni.

I numeri sono stati illustrati dall’assessore allo sviluppo economico locale e al turismo, Silvio Franco, in consiglio comunale rispondendo a un’interrogazione di Simone Onofri (Viterbo 2020). Onofri ha detto che a differenza di quanto gli capita di leggere in giro non vede una città «spettrale e deserta». I dati della tassa di soggiorno sono stati messi in contrapposizione con «alcune dichiarazioni da parte degli operatori che dicevano che la stagione estiva era più debole di quella dello scorso anno. Ebbene – ha spiegato Franco - nei primi tre trimestri del 2023 abbiamo avuto complessivamente 123mila ospiti e un numero totale di 195mila pernottamenti. Se la tendenza rimarrà questa a fine anno chiuderemo con circa 165mila presenze e con 260mila pernottamenti. Sono i dati in assoluto più alti che Viterbo conosce da quando è stata attivata la rivelazione attraverso imposta di soggiorno».

Riviste all’insù da Palazzo dei priori le previsioni sull’incasso della cosiddetta tourist tax: «Avevamo ipotizzato 450mila euro per il 2023. A oggi è 370 mila circa, se continuiamo con questo trend è quasi sicuro che arriveremo a mezzo milione di euro». Franco invece si è detto insoddisfatto della permanenza media. «Per cercare di aumentare questo indicatore stiamo lavorando sulla promozione».

Vede il bicchiere mezzo pieno la sindaca Chiara Frontini, che ieri nel suo post domenicale dedicato proprio al tema del turismo si è concentrata sul dato generale. «Per darci un metro di paragone, nel Lazio, inclusa Roma, si è riscontrato un aumento del 12% nei dati di crescita complessiva, mentre il nostro tasso di crescita medio è del 20%. Un valore assolutamente positivo per tutto il territorio, fondato sui numeri e non sulle percezioni».