Turismo, Bomarzo sotto i riflettori a Rimini con le celebrazioni per Vicino Orsini

​Fiera del Turismo, Bomarzo sotto i riflettori a Rimini con il progetto “Nel segno di Vicino”: cultura, arte, enogastronomia e tanto altro per 12 mesi.

La manifestazione voluta dall’amministrazione comunale per celebrare il cinquecentenario della nascita di Vicino Orsini è stata scelta dalla Regione Lazio per essere presentata nello stand “Roma & Lazio Experience”. “Avete fatto un ottimo lavoro - ha commentato l’assessore al Turismo Valentina Corrado -. Con questo progetto siete riusciti a creare un’efficace integrazione del prodotto turistico, unendo tra loro tutte le vostre peculiarità. Un fattore determinante per raggiungere mercati importanti e internazionali, sul quale la Regione si sta impegnando molto”.

A questo proposito Bomarzo è stata protagnista di un’importante campagna di marketing e di alcuni spot dedicati alle province del Lazio che raccontano il territorio attraverso le sue bellezze storiche, artistiche, culturali e naturali. Questi brevi video saranno trasmessi non solo in Italia, ma in tutti e 5 i continenti.

A illustrare l’anno viciniano, venerdì 14 ottobre, Marzia Arconi, assessore comunale alla Cultura, e Tiziana Lagrimino, responsabile organizzativo del progetto per la società ST Sinergie. “Per noi è importante far conoscere questa figura e che Bomarzo sia ricordato non solo come il paese del Parco dei Mostri, ma anche come il paese di Vicino Orsini, creatore e ideatore del Sacro Bosco” Sugli obiettivi del progetto si è soffermata Lagrimino: “Sono due: l’accrescimento tra gli abitanti di Bomarzo e le giovani generazioni della consapevolezza del patrimonio storico-artistico che Vicino Orsini ci ha lasciato in dote”.

Il sindaco Marco Perniconi ha ringraziato l’assessore Corrado per la straordinaria opportunità offerta al Comune involtandola a visitare Bomarzo e a partecipare ad uno dei prossimi eventi in calendario. Al termine della presentazione Lagrimino e Arconi hanno omaggiato l’assessore con alcuni gadget brandizzati “Nel segno di Vicino”, “Siamo onorati che la Regione abbia selezionato il nostro progetto per partecipare ad un contesto di promozione turistica così prestigioso”.

Nella delegazione presente a Rimini anche alcuni rappresentanti della famiglia Bettini, proprietaria del Sacro Bosco.