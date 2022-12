Truffe ed estorsioni agli anziani, a Soriano nel Cimino altra denuncia a 26enne napoletana

Truffe ed estorsioni agli anziani, denunciata 26enne napoletana. I carabinieri della compagnia di Viterbo hanno denunciato la donna perché ritenuta responsabile di un'estorsione attuata lo scorso 30 settembre ai danni di una pensionata di Soriano nel Cimino.

«Le indagini - spiegano i militari - hanno rilevato come la ragazza, presentatasi a casa della vittima quale impiegata delle Poste, avesse indotto quest'ultima a consegnare denaro e preziosi, a titolo di pagamento di presunti debiti contratti dal figlio con il servizio postale». I militari l’avevano per altro già deferita in stato di libertà per una tentata truffa del 2 novembre, nei confronti di altra pensionata sorianese.

In questi giorni sono molteplici le segnalazioni di simili episodi che giungono ai comandi dell’Arma, motivo per cui si ripetono gli appelli alla cittadinanza «a prestare la massima attenzione, di ricordare a tutte le persone anziane che si conosce di non consentire mai, in nessun caso e per nessun motivo, a richieste improvvise di danaro contante o preziosi o altro, meno che mai di consegnare il tutto a persone sconosciute».

Inoltre i carabinieri sottolinenano che «è stato possibile risalire ai presunti autori della truffa grazie anche all’operato degli organi di stampa, indispensabile per portare all’attenzione di tutta la popolazione il perdurare di questo fenomeno odioso che sta purtroppo continuando ad interessare la Tuscia».