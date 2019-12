Truffe ai clienti, arrestato agente assicurativo

Un ex agente assicurativo di una nota compagnia con filiali a Viterbo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza su ordine del giudice per le indagini preliminari. Secondo le indagini delle Fiamme gialle, l'assicuratore avrebbe truffato numerosi assicurati impossessandosi indebitamente, in più occasioni e con diverse modalità, di centinaia di migliaia di euro, che le sfortunate vittime (alcune anche anziane), avevano nella maggior parte dei casi accantonato dopo anni di risparmi.



Le vittime hanno scoperto la truffa solo quando si sono rivolte direttamente alla compagna di assicurazione. L'assicuratore versava gli assegni ricevuti sui propri conti e viveva molto al di sopra delle sue capacità economiche, aveva comprato auto di lusso e appartamenti.



