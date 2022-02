Giovedì 24 Febbraio 2022, 06:45

La parola del Signore e l’aiuto dei carabinieri. Da questa domenica nelle chiese del Viterbese i fedeli non troveranno solamente l’omelia ma anche i militari. I carabinieri per arginare e prevenire le truffe agli anziani, in accordo con le diocesi di Viterbo, Civita Castellana, Civitavecchia e Orvieto, hanno avviato una campagna di informazione. Per 3 settimane i carabinieri saranno presenti nelle parrocchie dei 60 comuni della provincia, durante e al termine delle celebrazioni eucaristiche del fine settimana, per dare consigli e rispondere alle domande dei cittadini. Sopratutto agli anziani che soli, bersaglio prediletto dei truffatori.

«Nelle ultime settimane, in alcuni centri della Tuscia, si sono verificati - spiega il comando provinciale dei carabinieri di Viterbo - episodi in cui malviventi si sono presentati nelle abitazioni di anziani e, con la scusa di dover fare dei lavori o verificare dei guasti, hanno rubato danaro e preziosi. Per questa ragione abbiamo deciso di avviare questa campagna che mira sopratutto a informare e sensibilizzare». L’ultimo episodio è accaduto a Bagnaia pochi giorni fa. Due uomini si sono presentati a casa di una 85enne fingendosi tecnici del servizio idrico. Mentre uno entrava in casa, l’altro era di vedetta davanti al cancello di casa. Solo il buonsenso dell’anziana signora ha scongiurato il furto e messo in fuga i due truffatori.

Altri episodi si erano verificati a Civita Castellana e Nepi, dove altri anziani si erano trovati davanti fantomatici operai di ditte che avrebbero dovuto verificare dei guasti. Nella maggior parte si tratta di uomini senza scrupoli che pur di racimolare soldi e preziosi truffano anziani soli in casa che aprono la porta ingenuamente. Per evitare che questo accada da domenica ci saranno i carabinieri davanti alle porte delle Chiese, pronti a rispondere alle domande e a spiegare che prima di aprire la porta di casa a sconosciuti e sempre meglio accertarsi e magari se possibile chiamare un parente in aiuto.

«Invitiamo cittadini - spiega ancora il comando provinciale dei carabinieri - a controllare accuratamente chi si presenta alla porta di casa e, in caso di sospetti, rivolgersi al numero unico per le emergenze, il 112, per segnalare i casi sospetti. I comandi dell’Arma ricevono le segnalazioni sempre con grande interesse, anche quelle apparentemente meno importanti». La campagna di sensibilizzazione mira anche ad evitare che il fenomeno delle truffe agli anziani continui a dilagare nella provincia. E a raccogliere elementi utili per aiutare i cittadini e assicurare i truffatori alla giustizia.