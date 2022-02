Truffa dell'Iva: confiscato il patrimonio milionario di Marchetti

Confiscato il patrimonio milionario di Elio Marchetti. I militari della guardia di finanza e personale della polizia stradale di Viterbo hanno eseguito una misura di prevenzione patrimoniale per la confisca di primo grado su beni, disponibilità finanziarie e quote societarie, per un valore di oltre 8 milioni di euro. Destinatario il noto imprenditore viterbese di commercio di autoveicoli d’importazione, in quanto ritenuto “soggetto fiscalmente e socialmente pericoloso”.

Il provvedimento conferma quanto disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura di Viterbo, con cui erano state applicate la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro di beni nei suoi confronti.

Tra i beni oggetto di confisca rientrano numerosi immobili ed autovetture, un’imbarcazione (del valore di circa 400.000 euro), quote di società (operanti in svariati settori: commercio di autoveicoli, commercio di motocicli, attività immobiliari), il tutto riconducibile al proposto ma, sotto il profilo prettamente giuridico, fittiziamente intestato a distinte società di capitali.

I beni confiscati sono affidati ad un amministratore giudiziario, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività presso i punti vendita attivi ed il mantenimento dello stato patrimoniale dei soggetti giuridici interessati dalla misura ablatoria.