Tragedia in centro storico a Viterbo, un uomo di 57 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via Santa Maria Egiziaca. A dare l'allarme i vicini di casa, che sentivano un cattivo odore. Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta, infatti, hanno trovato il cadavere sul letto in stato di decomposizione. L'uomo viveva da solo, indagano i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA