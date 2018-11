Trovato delfino spiaggiato sul bagnasciuga di Pescia Romana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Triste ritrovamento poco dopo le 16 di oggi sulla spiaggia di Costa Selvaggia, in località Graticciare a Pescia Romana. Un delfino, della specie Stenella, è stato trovato morto da un passante a pochi metri dalla battigia. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, che ha attivato la delegazione di spiaggia della Guardia costiera di Montalto.I militari sono arrivati sul posto con il veterinario di turno della Asl e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. La carcassa dell’esemplare, un adulto in stato avanzato di decomposizione, è stata misurata e pesata e verrà rimossa lunedì da una ditta specializzata. Sul posto anche la polizia locale di Montalto per gli accertamenti del caso.Sono decine i casi di delfini che sono rimasti spiaggiati lungo la costa del Lazio negli ultimi anni. Nel febbraio del 2016, nei pressi della foce del fiume Fiora, un vigile del fuoco di Viterbo e un gruppo di persone dell’associazione subacquei “Assopaguro”, salvarono un delfino che ferito a una pinna era arrivato fino a riva.