Trovato in casa con cocaina e hashish, arrestato pusher a Tarquinia

Un altro arresto per droga sul litorale Viterbese. A pochi giorni da quello avvenuto a Pescia Romana, che ha visto l'arresto di un 52enne per possesso di cocaina, questa volta a finire in manette è un pregiudicato di Tarquinia di 32 anni, già noto assieme ad un altro pusher di 30 anni (che è stato denunciato) per aver ceduto della sostanza stupefacente in precedenti azioni di spaccio.

I carabinieri della stazione tarquiniese hanno rinvenuto a casa del fermato 14 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish e 9 di mannite. La droga è stata sequestrata e l'uomo è stato dichiarato in arresto e sottoposto a detenzione domiciliare.