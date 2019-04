Trovato con 50 dosi di hashish e coca, inseguito e arrestato 18enne

Trovato con 50 dosi di hashish e coca, arrestato 18enne. Alla vista dei carabinieri il giovane viterbese ha tentato la fuga con il motorino, ma è stato bloccato e arrestato, al termine di un servizio antidroga nel quartiere di Santa Barbara.



Il giovane, dopo aver visto i militari, ha tentato la fuga a bordo del motorino ed è stato inseguito per le vie del quartiere. Subito raggiunto e bloccato è stato trovato con 50 dosi di cocaina, pronte per essere vendute nella piazza di spaccio in centro.



L’attività antidroga ha permesso anche di sequestrare alcune dosi di hashish e di individuare il luogo dove il giovane confezionava la droga, un casale abbandonato nelle campagna di Viterbo raggiungibile solo a piedi, nel casale è stato trovato tutto il materiale per tagliare confezionare le dosi.



Il giovane è stato arrestato e sottoposto in detenzione domiciliare.