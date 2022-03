Troppo Catania per un Monterosi falcidiato dalle assenze: in Sicilia finisce 3-1 per i padroni di casa

Dopo quattro risultati utili consecutivi il Monterosi cade a Catania perdendo nettamente 3-1 nella trentesima giornata del girone C. Non c’è stata storia nel match vissuto dentro un Massimino preoccupato per il futuro societario del Catania - se andrà deserta anche l’asta di lunedì gli etnei potrebbero essere esclusi dal campionato - ma sempre vicino ai propri beniamini che stanno onorando il campionato nonostante la perdurante e lunga crisi societaria. Troppi assenti per il Monterosi, ben 12, con quattro calciatori della Primavera aggregati all'ultimo. Il Catania domina con le reti di Russini, Biondi e Russotto che incanalano il match verso la parte etnea. Nel finale c’è il primo ed unico lampo del Monterosi: fallo di mano di Cataldi e calcio di rigore per i biancorossi che realizzano il gol della bandiera con Costantino il quale rende meno amara una serata storta che però non pregiudica una classifica che resta comunque buona viste le contemporanee sconfitte di Messina e Paganese.



CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Provenzano (84′ Cataldi), Rosaia, Greco (84′ Izco); Biondi (71′ Simonetti), Sipos (72′ Russo), Russini (58′ Russotto).All. Baldini.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Daga; Rocchi, Borri, D’Antonio; Errico (56′ Milani), Franchini, Parlati, Buglio, Cancellieri; Caon (66′ Costantino), Ekuban. All. Menichini

Arbitro: Mattia Caldera di Como.

Reti: 26′ Russini, 54′ Biondi, 82′ Russotto, 89′ Costantino rig.

Note – ammoniti: Borri, Parlati.