San Martino al Cimino: spaccia dosi di cocaina da casa, arrestato

Aveva diverse dosi di cocaina pronte da spacciare direttamente dalla sua casa, arrestato. I carabinieri della stazione di Viterbo, in seguito a un servizio di osservazione mirato su una base di spaccio nella frazione di San Martino al Cimino, hanno bloccato un uomo nei pressi della sua abitazione.



L'indagato è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina, divisa in numerose dosi; immediatamente l'uomo è stato bloccato e dichiarato in arresto dai carabinieri della stazione di Viterbo. Poi è stato trasferito nelle camere di sicurezza della compagnia, a disposizione della Procura della Repubblica. © RIPRODUZIONE RISERVATA