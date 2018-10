L'assessore Troncarelli incontra i sindaci: «Al lavoro per garantire identiche prestazioni socio-sanitarie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Progetti in campo e iniziative future. L’assessore regionale alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli, incontra il territorio: ieri pomeriggio appuntamento con i sindaci della Tuscia, nella sede della Provincia. Erano presenti anche il presidente Pietro Nocchi e il consigliere regionale del Pd, Enrico Panunzi. «I bisogni dei cittadini - è stato il fulcro del discorso dell'assessore - sono al centro della nostra azione. In questo quadro, la vicinanza della Regione Lazio ai Comuni è massima, come dimostrato anche dall’istituzione di un ufficio dedicato a quelli più piccoli. Nel campo delle politiche sociali, intendiamo rendere effettiva l’integrazione socio-sanitaria in modo da garantire gli stessi diritti ai cittadini su tutto il territorio regionale. Per farlo, incentiveremo anche la co-progettazione tra gli enti locali e il terzo settore».Diversi i fronti su cui la Regione sta intervenendo: «Il Rei, Reddito di inclusione sociale, è il nuovo sussidio contro la povertà e l’esclusione sociale a favore – ha spiegato Troncarelli – delle famiglie più bisognose. Stiamo lavorando per potenziare i servizi alle persone anziane e, in particolare, sulla stesura di un regolamento unico regionale di gestione dei centri anziani. Sul fronte disabilità, invece, vorremmo giungere quanto prima all'approvazione di una legge regionale che disciplini gli aspetti socio-sanitari dei disturbi dello spettro autistico. Sul Gap, il Gioco d’azzardo patologico, la Regione è al fianco dei Comuni nell’elaborazione di progetti specifici che danno maggiori poteri agli Enti locali».«L’obiettivo – ha continuato l’assessore – è eliminare le discriminazioni che comportano una diversa presa in carico territoriale, garantendo così un accesso alle prestazioni standard e omogeneo per ogni abitante del Lazio». Troncarelli ha ricordato l’approvazione della prima fase di programmazione per il 2018 relativa a interventi e servizi socio-assistenziali che mette a disposizione dei distretti socio-sanitari 161.446.786 euro.