Tromba d'aria a Pescia Romana, ci sono danni: accertamenti in corso

Attimi di paura questa mattina a Pescia Romana, sul litorale Viterbese, dove si sono formate delle trombe d'aria che hanno attraversato il centro del paese. Il repentino cambiamento climatico ha formato alcuni vortici al largo della costa, visibili a chilometri di distanza.



Nelle campagne la tromba d'aria ha raggiunto alcune serre, fino ad attraversare il centro abitato dove ha scoperchiato parte del tetto di un capannone.



Alcuni cittadini sono riusciti a riprendere con la fotocamera del telefono la forza della natura, che ha divelto piante e cartelli stradali. Non ci sarebbero feriti, accertamenti sono in corso. Per oggi la Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo di codice giallo. Ultimo aggiornamento: 11:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA