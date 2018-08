Tromba d'aria a Montalto, paura e danni

di Marco Feliziani

Violento temporale nel pomeriggio di venerdì sulla costa di Montalto, dove una tromba d'aria ha causato danni. Il forte vento ha abbattuto alberi e allagato alcune zone del lido, dove in alcuni punti è saltata la corrente elettrica. Sedie e tavoli sono stati spazzati via e sulla spiaggia la tempesta ha fatto volare ombrelloni e lettini.



Un albero sul Lungomare Harmine è caduto addosso ad una macchina di passaggio e fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito.



Paura invece al largo della costa per un 40enne di Tarquinia, che si trovava a pesca a bordo di un gommone. La tromba marina lo ha travolto facendo ribaltare l'imbarcazione. L'allarme è giunto alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia che ha allertato la delegazione di spiaggia di Montalto. Con un gommone, la Guardia costiera ha raggiunto il natante e assicurato il giovane fino a terra, dove ad attenderlo c'era il padre preoccupato.



L'emergenza ha riguardato anche altre zone del litorale, dove l'acqua ha raggiunto i 30 centimetri di altezza. Sul posto, oltre a carabinieri e polizia locale, una squadra dei vigili del fuoco di Gradoli e i volontari della protezione civile comunale e della Prociv Arci Vulci 1. In azione le pompe idrovore e le motoseghe per rimuovere l'acqua e gli alberi caduti a terra. Danni anche nell'entroterra viterbese: a Orte e Bomarzo il maltempo ha causato disagi un po' ovunque.

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA