Tromba d’aria a Civita Castellana: cadono alberi, volano vasi e tegole. Si contano i danni

di Ugo Baldi

Brutto pomeriggio a Civita Castellana (Viterbo), dove improvvisamente intorno alle 17 si è abbattuta una tromba d’aria, accompagnata da forte pioggia e temporali. In pochi minuti sulla città sono calate le tenebre e si è alzato un forte vento.Diverse le zone interessate. Segnalazioni di problemi alla viabilità, a causa della caduta di grossi alberi, sono state segnalate in via Terni (traffico praticamente paralizzato), quartiere San Giovanni per la caduta di vasi, via delle Colonette (albero caduto contro una casa). Stessa situazione in via San Gratiliano nel parco Ivan Rossi.In via Roma sono caduti molti rami. Interrotta in molte zona della città l'energia elettrica. La tromba d'aria ha interessato anche la frazione di Sassacci. Bloccata anche la circolazione sulla circonvallazione. Sono finiti a terra anche dei pali del telefono in molte zone di campagna.Colpito anche il centro storico della città, nel quale sono stati segnalati diversi allagamenti e la caduta di molte tegole. Spinti dal vento in aria sono volati sedie e tavoli di molti bar. Impegnati vigili del fuoco, Protezione civile, polizia locale e carabineri.