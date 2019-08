Tribune per il Trasporto, «le sedie vip una vergogna»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono prezzi e numeri fuori da ogni logica». «E' una cosa vergognosa, l'ennesimo scandalo». Sedie per assistere al Trasporto del 3 settembre in piazza del Plebiscito, non è piaciuta la decisione del Comune di riservarsi ben 220 posti, proprio i migliori. Le reazioni negative sono rispettivamente del capogruppo di Forza Civica, Giacomo Barelli, e di quello del Movimento 5 Stelle, Massimo Erbetti, che ha già inviato tramite pec un'interrogazione al sindaco Giovanni Arena, per chiedere a chi saranno assegnati.I posti sono nella disponibilità del primo cittadino, ma finora erano stati un centinaio. E non davanti a tutti. «E' una cosa che decide la giunta dice Barelli - perché ora deve essere il dirigente a decidere quante sedie vanno al sindaco? Neanche questa responsabilità si sono voluti prendere». Erbetti è altrettanto duro: «Chi ci va? Gli ospiti del palazzo, che si godono pure il rinfresco? O sono per altre persone? E con quale criterio vengono concessi?».Barelli giudica negativamente tutta l'operazione.«I prezzi per una sedia sono veramente fuori da ogni logica. Sono numeri non paragonabili con il passato, così come lo stile e l'opportunità politica. L'amministrazione Michelini aveva un contegno decisamente diverso - rilette -mentre questi pensano di poter fare come gli pare. E' una cosa tutto tranne che popolare, sia nei prezzi che nella gestione degli inviti».«È l'ennesimo scandalo gli fa eco Erbetti - non ho parole. I posti per le tribune erano molti di più, tanto che a volte non si riuscivano neanche a vendere tutti i biglietti. Se con solo 1.500 sedie ne togliamo 220, per di più dei migliori, significa che stiamo sottraendo al vincitore dell'appalto quasi 10 mila euro su 60 mila. Ecco perché il prezzo poi è così alto».Barelli stuzzica anche il capogruppo di FondAzione, Gianmaria Santucci. «Qualche anno fa spiega richiese un accesso agli atti, scandalizzato, per chiedere i nominativi di tutti gli invitati di Michelini. Predica bene e razzola male: l'ex sindaco ne aveva meno della metà. La cosa grave è che oltre ai 220 posti, ce ne sono altri riservati alla Prefettura, senza neanche sapere quanti. Però si chiude il bar San Leonardo. Chissà se Santucci chiederà anche i nomi degli ospiti del prefetto».Erbetti intanto chiede quelli del sindaco. «Noi 5 Stelle conclude abbiamo sempre lasciato i nostri due posti a palazzo a chi ne faceva richiesta, estraendoli a sorte. Quest'anno ho chiesto a tutti di fare la stessa cosa, ma come amministrazione comunale, facendo io un passo indietro». Gli unici sì sono arrivati dai consiglieri Serra, Delle Monache e Marini. Quindi saremo costretti a fare di nuovo come sempre».