Maxi giro di prostituzione, processo per quattro

Prelevate dalla Romania per andare a battere al km 50 della statale Flaminia. Al via il processo alla banda che reclutavano giovanissime per portarle a prostituirsi. La banda, composta da 6 uomini e 2 donne, per anni ha sfruttato ragazze appena ventenni. Quattro degli originari indagati hanno già chiuso i conti con la giustizia, scegliendo un rito alternativo. I quattro attuali imputati sono tre romeni (due uomini e una donna) e un italiano residente a Civita Castellana, tutti accusati di sfruttamento della prostituzione in concorso.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e dai carabinieri di Arezzo, le vittime della banda sarebbero state almeno sei. E tutte, al momento, introvabili. Il processo, infatti, stenta a partire perché le ragazze sembrano sparite nel nulla. Dopo aver denunciato la loro schiavitù si sono dileguate, almeno per la giustizia italiana. La banda, così come descritta dagli inquirenti, operava nel 2009. Gli 8 membri avevano ruoli specifici e ognuno operava in un preciso campo. Le donne (solo una a giudizio) individuavano le ragazze da portare in Italia e dopo averle agganciate le mettevano in contatto con un uomo che con la scusa di un lavoro le portava in Italia su un aereo. Dopo un volo di sola andata, venivano trasportare direttamente ad Arezzo. Qui le ragazze venivano messe al corrente del lavoro che avrebbero dovuto fare e avviate al mestiere. Una volta capito che non avevano scampo, un altro imputato andava a prenderle in Toscana e le portava in un appartamento a Corchiano dove prendevano servizio. Il lavoro però non si svolgeva solo in casa, ma soprattutto sulla strada. Sulla statale Flaminia tra il km 50 e il km 51, nel territorio di Civita Castellana. Qui trovavano chi organizzava il lavoro, chi le proteggeva da aggressioni e chi alla fine della giornata prima toglieva loro i soldi guadagnati e poi le riaccompagnava nell'appartamento di Corchiano. L'autista delle ragazze era l'unico italiano. Lui andava a prenderle ogni mattina da Corchiano per portare a pochi km di distanza. Una volta in strada venivano tenute d'occhio da uno degli imputati. «L'imputato dicono gli inquirenti - proteggeva le ragazze da eventuali aggressioni, indicando i punti dove dovevano mettersi, gli atteggiamenti da assumere per adescare i clienti, trovando persone con le quali consumare a pagamento rapporti sessuali e facendosi consegnare parte del guadagno». Il processo riprenderà il 10 dicembre.