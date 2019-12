Porto di Marta, partito il processo per il sindaco e l'ex vice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto di Marta, partito il processo per il sindaco Maurizio Lacchini, l'ex vicesindaca Lucia Catanesi e un professionista del luogo. Ieri mattina, davanti al collegio del Tribunale di Viterbo, è iniziato il processo ai tre imputati accusati di abuso d'ufficio, falso ideologico e violazione delle norme sulla tutela del paesaggio. L'inchiesta è nata nel 2016 dopo i lavori di ristrutturazione e ampliamento del porto finanziati con fondi europei. Lavori che avrebbero, secondo l'accusa, cambiato radicalmente la destinazione d'uso della diga di 270 metri: da barriera ad attracco. Un cambio che ha portato i nomi del sindaco Lacchini, della vicesindaca Catanesi, di alcuni ex assessori e dei responsabili dell'ufficio tecnico sul registro degli indagati. Degli 8 indagati iniziali solo tre sono arrivati al dibattimento. Secondo l'impianto accusatorio, il Comune si sarebbe procurato un vantaggio economico chiedendo alle imbarcazioni un canone per l'ormeggio. Proventi non dovuti, secondo l'accusa, in quanto non era possibile attraccare, essendo solo un'opera idraulica. «L'opera idraulica spiegò il procuratore capo Paolo Auriemma - posta a tutela del fiume Marta sul lago di Bolsena, deve esser definita solo diga frangiflutti e non molo per non creare equivoci tali da indurre nell'errore che possa esser utilizzata per attracchi». Durante la fase preliminare il porto fu posto sotto sequestro. I sigilli, dopo un lungo braccio di ferro tra Procura e difesa, durarono solo alcuni mesi. Nel frattempo l'amministrazione comunale ha effettuato lavori di ripristino. In virtù di questi lavori, ieri la difesa degli imputati, avvocato Giovanni Labate, ha chiesto di far decadere l'accusa di violazione delle norme sulla tutela del paesaggio in quanto superata. Al momento le imputazioni restano intatte, il collegio deciderà solo più avanti. Prossima udienza il 14 luglio.