Treni linea Fl3: ritardi fino 3 ore, con 33 treni cancellati: la rabbia dei pendolari

Ennesima giornata nera per i pendolari viterbesi. Questa mattina sulla Fl3 ritardi fino a tre ore per 15 treni regionali, mentre 33 convogli sono stati cancellati totalmente o per parte del loro percorso. Come riporta Rfi, dalle 6,40 alle 10,10 "il traffico ferroviario è stato sospeso fra Cesano e La Storta (linea FL3, Roma - Viterbo) per un guasto alla linea di alimentazione elettrica. Sul posto sono presenti i tecnici per il ripristino del guasto e la ripresa della regolare circolazione ferroviaria".

Ora il servizio è ripreso ma i ritardi si trascineranno ancora per diverse ore, con enormi disagi per i viaggiatori colpiti nell'orario di punta per chi si reca al lavoro nella Capitale.

Sui social piovono le proteste degli utenti. Carlo scrive:"In casi di guasti gravi le corse sostitutive andrebbero messe. Non si possono lasciare i passeggeri abbandonati al loro destino. Il capotreno non passa. Solo annunci metallici. Scorrettissimi". C'è chi è rimesto fermo dentro la carrozza per ore in mezzo alle campagne tra Viterbo e Roma.

