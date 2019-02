Tre tonnellate di alimenti in cattivo stato di conservazione in un supermercato: l'indagine dei Nas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Nucleo antisofisticazione dei carabinieri di Viterbo ha segnalato il responsabile di un supermercato alla locale Procura della Repubblica.L’indagato è accusato di aver detenuto, per la successiva vendita al pubblico, prodotti alimentari (paste, biscotti, merendine, bevande) in cattivo stato di conservazione, in quanto gli stessi erano stoccati in ambienti in precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali (con in corso lavori edili ovvero nel cortile del supermercato).Nell’ambito del medesimo accertamento, inoltre, i Carabinieri hanno constatato che l’indagato aveva falsamente attestato alle autorità amministrative il possesso da parte dei locali della sua attività, dei requisiti igienico-sanitari e strutturali minimi prestabiliti dalla legge. Nel corso delle operazioni i militari hanno sequestrato oltre 3 tonnellate di alimenti e contestato violazioni amministrative per un valore di 2.000 euro.