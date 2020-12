Tre le menti dietro il colpo alle Poste di Canino.

Ad aver pianificato la rapina del 28 novembre scorso nel comune della Maremma Laziale sarebbero stati il direttore della filiale Massimiliano Ciocia, Domenico Palermo e Daniele Casertano. Tutti e tre finiti agli arresti, il primo ai domiciliari, gli altri in carcere.

Le misure cautelari sono scattate al termine delle indagini dei carabinieri del Comando provinciale e della polizia stradale, coordinate dalla Procura di Viterbo. Sarebbero sette in totale gli indagati per rapina aggravati, 4 finiti agli arresti (tra cui il tifoso della viterbese) e tre a piede libero.

Sabato 28 novembre, poco prima dell’ora di pranzo, un uomo vestito da corriere entra nell’ufficio postale di via Garibaldi. Pistola alla mano si fa consegnare tutti i contanti. Quelli della cassaforte e quelli dello sportello Atm. In una manciata di minuti arraffa il malloppo ed esce lasciando tutti i presenti nel panico.

Varcata la porta delle Poste si dilegua. Il bottino è alto: all’ufficio mancano 200mila euro.

Immediatamente partono le indagini in sincrono. Quelle dei carabinieri che iniziano ad ascoltare i testimoni oculari e quelle della stradale che poco dopo la rapina fermano una macchina rossa. A bordo ci sono tre giovani. Sono sospetti ma li lasciano andare. Nessun errore di valutazione.

Le indagini continuano e gli investigatori iniziano a controllare minuziosamente le immagini della video sorveglianza, quella interna dell’ufficio postale e quella presente sul territorio di Canino.

L’auto rossa viene vista prima ferma davanti alle Poste e poi uscire dal Comune. In contemporanea iniziano anche gli accertamenti tecnici informatici sui telefoni dei sospettati.

E in pochi giorni arriva la svolta e il risultato finale. Un risultato inaspettato che ha permesso a forze dell’ordine e Procura, guidata da Paolo Auriemma, di dare nome e cognome a tutti i membri della banda. Pianificatori e gregari.

Il direttore Ciocia viene prima fermato con 30mila euro e poi convocato dagli inquirenti crolla e racconta tutto. Anzi fa di meglio, collabora. Si presenta a un incontro con la banda con un registratore. Le prove ci sono. La banda è segnata.

Arrivano le misure cautelari per gli altri due organizzatori del colpo. Due uomini con diversi precedenti alle spalle.

Daniele Casertano in particolare è “noto” non solo per i suoi precendi ma anche per essere stato vittima di due attentati da parte di Giuseppe Trovato, boss di mafia viterbese. Tra i due ci sarebbe stato un litigio per una spartizione di soldi. E secondo il pentito Sokol Dervishi sarebbe stato proprio Casertano a inviare un proiettile a un noto politico viterbese.

