Tre Croci, si fingono impiegati delle Poste per truffare gli anziani: fermati due napoletani

Si fingono impiegati delle poste per tentare di truffare gli anziani chiedendo soldi. Venerdì sera a Vetralla i Carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria due quarantenni napoletani ritenuti responsabili di tentata truffa ai danni di un’anziana della frazione Tre Croci. Ricevute segnalazioni da residenti riguardo telefonate di sedicenti impiegati delle poste che chiedevano denaro per il pagamento di presunti debiti con l’Ente, una pattuglia della Stazione locale, supportata dai militari dell’Arma Forestale, ha fermato i due in macchina nell’abitato. Anche in quest’occasione, il contributo dei cittadini in contatto diretto con i Carabinieri della Centrale Operativa e della Stazione a presidio del territorio è stato determinante.

L’episodio rappresenta una nuova occasione per destare l’attenzione, soprattutto da parte delle fasce sociali maggiormente esposte, su un fenomeno che interessa tutto il territorio nazionale ed in queste ultime settimane, nella provincia di Viterbo, si è manifestato soprattutto sul versante sud della Tuscia.

Si rinnova, dunque, l’appello a chiamare il numero unico d’emergenza 112 nel momento in cui si ha il dubbio di essere stati contattati da probabili truffatori evitando di aprire a qualsiasi persona sconosciuta si presenti alla porta di casa e verificando sempre le notizie che vengono fornite con i propri familiari.

A tale scopo, è bene ricordare che uno dei modus operandi di questi malfattori consiste nel cercare di occupare tutte le linee telefoniche che le vittime hanno a disposizione per impedire loro di chiamare i parenti più vicini e verificare le false notizie fornite. È importante, dunque, prestare attenzione a questo dettaglio e prendersi il tempo per contattare i familiari o i Carabinieri.