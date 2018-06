Trasversale Orte-Civitavecchia, Zingaretti: «Presto arriverà a vedere il mare»

di Massimo Luziatelli

Due anni di lavori che, nei momenti clou, hanno visto impegnate oltre 250 lavoratori delle quattro società (Donati Spa, Ircop Spa, Salc e Dema costruzioni) che compongono l'associazione temporanea di imprese, 90 milioni di euro di investimento (36 dei quali spesi nell'ultimo anno). E ancora: tre gallerie artificiali per uno sviluppo complessivo di 400 metri, tre viadotti per un totale di mille e 300 metri. I restanti 4,7 chilometri tracciati in mezzo alla vegetazione di Monte Calvo, a ridosso dell'Aurelia bis.



E' la fotografia dei circa sei chilometri e mezzo del tratto Cinelli-Monteromano della trasversale Orte-Civitavecchia che in autunno sarà aperta al traffico. Lo ha assicurato il presidente dell'Anas, Gianni Vittorio Armani, che nel pomeriggio dell'altro ieri ha effettuato insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, un sopralluogo nel cantiere che si estende tra il comune di Vetralla e quello di Monte Romano.



«Stiamo rispettando alla perfezione gli impegni presi - ha detto Armani - e a ottobre anche questo tratto sarà aperto al traffico. E stiamo lavorando sodo perché possano partire quanto prima i lavori per i restanti 18 chilometri che uniranno Orte a Civitavecchia, per cui è prevista una spesa complessiva di 472 milioni di euro». Anas, infatti, dopo l'approvazione del Cipe di febbraio scorso, sta provvedendo alle attività propedeutiche alla progettazione definitiva in attesa che il Tar, a dicembre, si pronuncerà in merito al ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste.



Controllore d'eccezione sull'andamento dei lavori il presidente della Regione (che ha finanziato l'opera) Nicola Zingaretti, al suo secondo sopralluogo al cantiere («E ce ne sarà anche un altro prima di ottobre», ha assicurato) convinto come è dell'importanza della trasversale. «E' una direttrice strategica ha detto per il Centro Italia e di alto valore logistico, in quanto consente il collegamento diretto del porto di Civitavecchia con le principali infrastrutture e vie di comunicazione nazionali. Un'opera importante non soltanto per il Lazio e per le regioni limitrofe, dunque, ma per lo sviluppo del Paese, ed è per questo che voglio vincere la sfida di portare questa strada a vedere il mare». E intanto i lavori vanno avanti senza sosta.



