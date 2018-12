Trasversale: quelli dell'alternativa

«Il deputato Mauro Rotelli ha dato una notizia non vera: l'ordine del giorno non è stato approvato, è solo una raccomandazione». Trasversale Orte Civitavecchia: l'attacco arriva dal Comitato per il diritto alla mobilità di Tarquinia, sezione Etruria di Italia Nostra. Ma il diretto interessato non ci sta: «Mai detto e mai chiesto che venisse votato: è stato accolto».

In mezzo alle beghe sull'uso dell'italiano, restano i fatti: mercoledì prossimo ci sarà la sentenza del Tar sul ricorso delle associazioni ambientaliste, seguita però, il giorno successivo e questo è un segnale del governo dal sopralluogo al cantiere della commissione trasporti della Camera. Prevista solo per altre due grandi opere: il terzo valico e la Tav. Qui invece i no Trasv(ersale) puntano a chiudere il discorso a Monte Romano, per il tratto successivo a loro basta l'ammodernamento dell'attuale Aurelia bis.

L'accusa del Comitato? «Rotelli si autoattribuisce, con grande convinzione dicono il merito di un fantomatico impegno del governo a completare la trasversale. Invece c'è solo quello a valutare la necessità di portarle a termine», come recita il testo dell'ordine del giorno. Il deputato però non si scompone più di tanto: «Nessuno spiega Rotelli ha detto che l'ordine del giorno era stato approvato: è stato accolto. Come da accordi di maggioranza, infatti, in quel caso sarebbe stato bocciato come tutti gli altri presentati dall'opposizione».

Sulla OrteCivitavecchia, la soluzione degli ambientalisti è questa: «Siamo convinti dicono che per completare questa grande opera, vecchia di 40 anni, non sia necessario distruggere un ecosistema, come quello della valle del Mignone. Esistono alternative ambientalmente ed economicamente più sostenibili, a partire dalla messa in sicurezza dell'attuale Aurelia bis dopo l'aggiramento di Monte Romano».

In tema di governo, va rimarcato che domani, all'inaugurazione del penultimo tratto da 8 km, sarà presente il sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti, Armando Siri (Lega). Un altro segnale in attesa della visita della commissione trasporti della Camera, chiesta e ottenuta sempre da Rotelli. Ma soprattutto in vista del pronunciamento del Tar sul ricorso delle associazioni.

Ultimo aggiornamento: 11:05

