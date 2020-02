Trasversale Orte-Civitavecchia, «progetto alternativo per l'ultimo tratto fino a Tarquinia». Ma la Regione smentisce

Ultimo aggiornamento: 20:03

«Ho appreso da Anas che sarebbe stato realizzato un nuovo progetto che permetterebbe il completamento della Terni-Viterbo-Civitavecchia». A dirlo è l'assessore regionale dell'Umbria, Enrico Melasecche centrodestra), a marginedel sopralluogo di oggi al cantiere della superstrada Terni-Rieti, a cui ha preso parte anche il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri.«Si tratterebbe di un tracciato che metterebbe tutti d'accordo, comprese le associazioni ambientaliste, in quanto permetterebbe di bypassare Monte Romano e arrivare direttamente a Tarquinia e quindi a Civitavecchia», ha spiegato l'assessore umbro. «Per l'Umbria, il Ternano in particolare, ma anche per il Reatino - ha aggiunto Melasecche - si tratta di un collegamento di fondamentale importanza».L'assessore umbro ha ricordato che nel porto laziale già esiste un molo delle Acciaierie di Terni e ha evidenziato come i «croceristi che ogni anno fanno tappa a Civitavecchia, possano poi spingersi con facilità fino al nostro territorio».In serata però sulla novità è arrivata una secca smentita dalla Regione Lazio, attraverso il consigliere regionale del Pd, Enrico Panunzi: «Nessuna novità: sono in corso degli approfondimenti tecnici da parte di Anas sul progetto, che resta quello stabilito dalla conferenza dei servizi, Siamo alle fake news, l'unico tracciato approvato è sempre quello verde».