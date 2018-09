Trasversale Orte-Civitavecchia, l'Ance: «Il Tar decida al più presto sui ricorsi che frenano il completamento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasversale Orte-Civitavecchia, il completamento assume un significato sempre più qualificante per l'economia di una vasta porzione dell'Alto Lazio.I risvolti che sono legati all'infrastruttura viaria che avanza verso il porto di Civitavecchia, in continuo e costante sviluppo, sono stati al centro di un sopralluogo del delegato viterbese di Ance (Associazione nazionale costruttori edili). Prima al nuovo terminal croceristico “Vespucci” in funzione dalla scorsa estate, poi al cantiere in via di ultimazione della Trasversale nel tratto Cinelli-Monte Romano est.A Civitavecchia, Belli ha incontrato John Portelli, general manager della Roma cruiser terminal, società composta da Costa Crociere marinvest del gruppo Msc e Royal Caribbean che, con un investimento di circa 20 milioni di euro, ha permesso la realizzazione del terminal "Amerigo Vespucci", edificio all'avanguardia con aree dedicate al controllo bagagli e passeggeri, al check-in, bar, ristorante, uffici e sale d’attesa. «La struttura - commenta Belli - qualifica notevolmente l’accoglienza e di fatto rende il porto nella seconda "porta del Lazio" dopo l’aeroporto di Fiumicino».Al cantiere della trasversale Belli ha incontrato l’ingegnere Santino Di Cintio, direttore tecnico dell’associazione temporanea di impresa al lavoro sul nuovo tratto - costituita da Donati Ircop Salc e Dema Costruzioni. Nel cantiere si possono distinguere le tre gallerie, i tre viadotti e le bretelle di collegamento alla rete stradale locale, già ultimati.Nonostante alcune problematiche causate dalle piogge, che hanno fatto slittare la consegna dei lavori, ad oggi le lavorazioni per il completamento dell’opera sono l’asfaltatura, il montaggio del guardrail e della relativa segnaletica stradale.Al termine dei sopralluoghi Belli ha espresso soddisfazione anche per lo stato di avanzamento del cantiere della Trasversale, che dopo una serie di collaudi e verbali fa presagire l’apertura alla viabilità verso fine anno. In conclusione l'Ance si augura che «Il Tar del Lazio quanto prima si esprima sul ricorso di alcune associazioni ambientalistiche sulla parte finale del tracciato - udienza fissata per il prossimo dicembre - per permettere all’Anas di passare alle progettazioni e successiva cantierizzazione di questa importante infrastruttura, già finanziata».