Trasporto, Sandro Rossi tra record, riti e aneddoti: «Io, il capofacchino che ha fatto 13»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo avevamo lasciato al pronto soccorso, il 3 marzo, con un braccio fratturato a causa di un incidente in moto. «Ma ora ho recuperato»: Sandro Rossi è pronto all’ennesima sfida. E a vincerla. Il capofacchino col prossimo Trasporto farà 13, tanti sono quelli alla guida della Macchina. E adesso ripercorre tutto il tragitto tra ricordi, riti, record e aneddoti.«Va bene, sto pian piano recuperando tutti i movimenti. Ci vuole ancora un po’, ma per quello che devo fare serve la voce: è tutto a posto».«Diciamo che allungo la striscia».«Sì, e rende particolarmente contento tutto il consiglio direttivo. Perché abbiamo fatto felici altrettante famiglie. La festa si espande infatti a parenti e amici e diventa qualcosa di grande. Questo ci dà soddisfazione».«Il primo anno era una novità, quindi c’era un po’ di preoccupazione. Poi con il passare del tempo acquisti fiducia e vai meglio. Con l’avvicinarsi di Santa Rosa l’adrenalina sale comunque: è sempre coinvolgente. Dopo l’incidente avevo qualche timore per il braccio, fortunatamente invece va tutto bene. Il morale è alto».«Non ce n'è qualcuno in particolare».«Dopo tutti questi anni ho avuto ancora dai Facchini fiducia e massima stima. Essere rieletti dopo tanto tempo non era mai successo: dopo un po’ vogliono qualcosa di nuovo. Invece non è accaduto ed essere riconfermato così significa che non abbiamo lavorato inutilmente. Vale per me e anche per il presidente del Sodalizio, Massimo Mecarini».«Come nella vita, ci sono momenti particolari in cui lasceresti tutto e altri in cui recuperi le forze e vai avanti. Non si può abbandonare ma fare in modo che vada meglio. Perché il Sodalizio ci sarà anche dopo di noi».«Il boschetto, il ritiro dai frati cappuccini. Lì bisogna caricare di benzina i Facchini, è il momento più cruciale, dove occorre dare loro forza e coraggio. Prima siamo stati in giro, abbiamo passeggiato, ci sono state le famiglie, ci siamo rilassati: ma da quel momento in poi bisogna essere concentrati. La Macchina non è un gioco, è una cosa seria e serve impegno».«Il 2 settembre: mi ritiro a casa da solo tutto il pomeriggio e penso a ciò che devo fare e dire il giorno successivo».«Si spiega a ogni reparto cosa deve e non deve fare. Perché a volte, presi dalla foga, si cerca di strafare. Invece è necessario che ognuno faccia bene il suo».