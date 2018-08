Trasporto, Gloria è pronta. Ascenzi: «Il pensiero a mia sorella e ai Facchini che non ci sono più»

di Massimo Chiaravalli

C'è anche Rosa per Gloria. Nonostante la pioggia di ieri pomeriggio, in serata anche la statua della santa è stata posta in cima alla Macchina dopo la benedizione del vescovo Lino Fumagalli. E ora si inizia a pensare seriamente al Trasporto, che per l'ideatore Raffaele Ascenzi sarà molto particolare: «Il pensiero sarà rivolto a mia sorella Nicoletta e ai Facchini che ci hanno lasciato».



Oltre al vescovo ieri sera c'erano il sindaco Giovanni Arena, il prefetto Giovanni Bruno, il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini, il capofacchino Sandro Rossi, suor Francesca Pizzaia, parlamentari, assessori e consiglieri comunali. E naturalmente tutta la squadra dei costruttori della Edilnolo Tuscia: Vincenzo, Mirko, Alessio e Stefano Fiorillo, insieme all'elettricista Franco Piergentili. E il papà di Gloria, che si appresta a vivere il quarto anno della sua seconda Macchina con emozioni contrastanti.



C'è infatti la felicità per decimo Trasporto da ideatore – sei li aveva fatti con Ali di Luce – e il pensiero rivolto agli affetti che non ci sono più. «Per me questo 3 settembre sarà molto particolare - dice Ascenzi - perché oltre a una serie di amici Facchini che ci hanno lasciato e ai quali ero molto affezionato, tra questi angeli ci sarà sicuramente anche mia sorella Nicoletta, che se ne è andata qualche mese fa».



Via Marconi quest'anno non si farà, ma per l'ideatore non è un problema, anzi «Quel passaggio - continua - lo vedo come un fatto straordinario. Mi ha fatto molto piacere che Gloria abbia raggiunto piazza del Sacrario, dopo 50 anni dalla Macchina di Salcini, ma credo che il percorso debba restare quello tradizionale».



Per le novità sulla struttura infine bisognerà aspettare. «Qualcuna ci sarà anche questo 3 settembre, non sostanziale però: quelle le riserveremo per l'ultimo anno». Spera in una proroga, l'ideatore. «Sono molto affezionato a questa Macchina – conclude - anche se il mio cervello è sempre in funzione». Come dire, già si pensa alla prossima.

