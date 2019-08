Trasporto della Macchina, la beffa dei posti in tribuna: costo doppio e 220 riservati in prima fila

Ultimo aggiornamento: 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vip in prima fila, il popolo dietro. Sedie per Santa Rosa in piazza del Plebiscito, al via la vendita dei biglietti. Ma non solo ciò che ieri era gratis oggi costerà quanto un posto in tribuna: il Comune adesso ha più che raddoppiato quelli riservati. E sono i migliori, ovvero l'intero settore D da 220 che infatti non è possibile acquistare - l'unico da cui si può vedere la Macchina scendere anche da via Cavour, prima dell'entrata in piazza.Fino a due anni fa per avere una sedia bastava una cauzione di 5 euro. Solo lo scorso anno ne erano state messe 600 a 15 euro, davanti alla tribuna che ne costava 45. Oggi, sparite le ultime per decisione del prefetto Giovanni Bruno e del sindaco Giovani Arena, per le sedie ci sono tre fasce di prezzo. I tagliandi in vendita sono 1.235 per 8 settori: 244 da 35 euro (E e H, a sinistra della piazza, guardando palazzo dei Priori), poi verso destra 412 da 39 (settori F e G) e 579 da 45 (A e B nella parte posteriore, e C davanti ma sulla destra, vicino a via Roma). Resta l'intero settore D da 220 sedie, proprio di fronte a via Cavour: è tutto riservato al Comune, come da bando. A chi andranno non si sa ma sarebbe interessante saperlo - visto che di ospiti a oggi non è stato fatto alcun nome.Con le tribune l'amministrazione si riservava un centinaio di posti, a cui si aggiungevano tutti gli invitati a palazzo. Ai 1.235 in vendita vanno sommati altri 48 per le categorie protette (ens e lis) e i centri sociali polivalenti, che si trovano davanti (settore G da 39 euro) situato nella parte anteriore sotto la Prefettura, dove sono previsti ulteriori spazi gestiti dalla stessa. Comunque da oggi a giovedì, dalle 10 alle 19, solo per i residenti a Viterbo sarà possibile acquistare i biglietti per il settore C (253 posti da 44 euro) alla Pensilina del Sacrario (max 2 a persona: serve il documento).Da domani in vendita anche gli altri settori, per tutti, online su boxofficelazio.it e da Underground in via della Palazzina. In questo caso, max 4 a persona. Martedì prossimo infine quelli per categorie protette ecc, dalle 10 alle 19.