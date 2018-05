Trasparenza e lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione: premiato il Comune di Canino

di Renato Vigna

Tra i comuni italiani premiati al Quirinale per un ottimo rating di legalità c'è anche Canino (Viterbo). Il Comune castrense ha ricevuto in questi giorni il “Premio Rating di legalità” 2018, dopo che il comitato tecnico scientifico della prima edizione ha inserito Canino tra gli enti con fascia di popolazione tra i 5.001 e 20.000 abitanti.



Il premio, unico nel suo genere, è conferito annualmente alle prime tredici pubbliche amministrazioni, locali e centrali, attraverso un software che verifica la presenza dei requisiti previsti dal regolamento, interrogando i siti web delle Pa e assegnando a ciascuna di esse un tasso percentuale di copertura. I premi sono stati consegnati da Mauro Rosario Nicastri, presidente dell’associazione Italian digital Revolution, con la partecipazione di esponenti del mondo politico e istituzionale.



Scopo del premio è creare stimoli e circuiti virtuosi nelle Pa per migliorare i processi amministrativi, con l’uso di tecnologie per favorire la trasparenza, contrastare e combattere la corruzione coinvolgendo la partecipazione dei cittadini nel monitoraggio dell’azione amministrativa.



Il sindaco viterbese Lina Novelli, nel ricevere il premio ha voluto evidenziare «come il risultato, motivo di orgoglio per il Comune di Canino, sia non solo una precisa indicazione che risponde alle norme e alle linee guida degli amministratori, ma il frutto di capacità ed attenzioni delle competenti risorse umane, gli amministrativi, che lavorano ogni giorno nella struttura operativa dell’ente».





Gioved├Č 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA