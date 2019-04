Trascina 15enne in un cantiere per violentarla, l'amica: «Il giorno dopo aveva i segni dell'aggressione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trascina una 15enne in un cantiere e le mostra i genitali, alla sbarra per violenza sessuale su minore un operaio quarantenne. A raccontare in tribunale la violenza sessuale subita da una ragazzina l'amica del cuore.«Era strana a scuola - ha detto la ragazza - e al cambio dell'ora le ho chiesto cosa le fosse successo. Mi ha detto che un uomo la sera prima aveva tentato di aggredirla mentre tornava a casa. Era scossa e mi ha mostrato i segni che gli aveva lasciato addosso». I fatti sarebbero accaduti il 13 maggio del 2014 a Orte.«Era ora di pranzo – ha raccontato la mamma all'udienza precedente – e mia figlia era in ritardo. Una cosa strana perché lei è sempre molto precisa. Mentre stavamo mangiando è arrivata e come una furia si è chiusa in camera. Sono andata da lei per capire cosa fosse successo. E l’ho trovata sconvolta. Aveva i vestiti strappati e non riusciva a parlare. Poi mi ha detto che un uomo, molto più grande di lei, appena scesa dalla fermata dell’autobus l’ha presa per un braccio e spinta dentro al cantiere vicino casa nostra. E le ha fatto delle brutte cose». “Brutte cose” che la mamma, sebbene incalzata dal pm, non è riuscita nemmeno a ripetere.La donna dopo aver ascoltato la figlia chiama i carabinieri e si precipita al cantiere. «Volevo trovate il ragazzo che aveva fatto quelle cose a mia figlia. E chiedevo a tutti. Non potevo immaginare che fosse stato quell’uomo adulto.La donna arriva al cantiere e subito dopo intervengono i carabinieri di Orte. Raccolgono le testimonianze e vanno a parlare con la ragazza.La 15enne racconta la storia durante un’audizione protetta. La ragazza subito dopo la violenza è stata seguita da alcuni psicologi ed è stata sottoposta a una cura con psicofarmaci. Nella prossima udienza sarà ascoltata l’insegnate della ragazza. Dopo di che arriverà la sentenza.