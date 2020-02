Treni a Orte, ennesima mattinata nera per i pendolari: ritardi e cancellazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Sono bastati due scambi gelati per mandare in tilt i collegamenti". Ennesima mattinata da incubo per i pendolari. Tra le vittime, anche il segretario della Uil di Viterbo, Giancarlo Turchetti, che è arrivato a Roma con un forte ritardo, visto il suo Intercity è passato 80 minuti dopo il previsto. Come lui, centinaia i passeggeri che questa mattina alla stazione di Orte sono rimasti in attesa che il loro treno passasse.Tutta colpa "delle avverse condizioni metereologiche" nel Perugino, tra Giuncano e Baiano di Spoleto, come riporta il sito di Rfi. Il risultato è che "i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 180 minuti, mentre 2 treni sono stati limitati nel percorso e 3 treni regionali sono stati cancellati". Solo dopo le 10 la situazione è iniziata a tornare alla normalità. "Ma anche il Viterbetto è passato in ritardo e non transita certo per l'Umbria", si sfoga un pendolare.