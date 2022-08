Tragedia a Valentano, muore precipitando nel pozzo

Muore precipitando nel pozzo. Un 88enne di Gradoli ieri mattina si è tolto la vita lanciandosi in un pozzo e facendo un volo di 10 metri. La tragedia è avvenuta appena fuori Valentano, dove l’uomo possedeva un terreno. Si sarebbe alzato e sarebbe andato direttamente nella sua campagna, probabilmente con l’idea del gesto estremo. L’anziano da tempo era in cura al centro di salute mentale e da poco era stato dimesso. A lanciare l’allarme sarebbe stato i suoi familiari che subito hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto, una zona di campagna appena fuori il centro abitato di Valentano, sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Tuscania e i vigili del fuoco di Gradoli. Dopo una prima valutazione della tragedia è stato chiesto l’intervento del nucleo specializzato dei pompieri Saf di Viterbo per tentare di estrarre l’uomo dal pozzo. Ma le speranze di ritrovarlo vivo sono svanite presto. I vigili del fuoco che si sono calati nel pozzo sono riusciti a recuperarlo ma senza vita. Sul campo dove è avvenuta la tragedia anche i medici del 118 che hanno accertato il decesso dell’88enne.