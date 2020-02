Tragedia a Montefiascone, 17enne trovata morta in casa. Aperta un'inchiesta

Tragedia a Montefiascone: Aurora Grazini, di 17 anni, questa mattina è stata trovata morta nel suo letto dai genitori. La giovane, colta da un malore, ieri si sarebbe rivolta al pronto soccorso di Belcolle per essere poi dimessa. Poche ore fa la drammatica scoperta da parte dei familiari che hanno subito avvertito i sanitari e i carabinieri, accorsi immediatamente.



La salma, posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria - in Procura a Viterbo è stato aperto un fascicolo di indagine da parte della pm Eliana Dolce - è stata trasportata all'ospedale di Belcolle, dove verrà effettuata l'autopsia per cercare di risalire alle cause della morte.



Intanto, il Comune sta valutando la sospensione della sfilata dei carri allegorici prevista per domani, in segno di lutto. Ultimo aggiornamento: 15:11