Tragedia in campagna: si ribalta trattore, muore un lavoratore straniero

Ancora un incidente mortale in agricoltura nel Viterbese. Dopo quello della scorsa settimana, questa mattina un cittadino straniero è morto in seguito al ribaltamento del trattore con cui stava lavorando.



E' accaduto intorno alle ore 11 su un terreno agricolo che si trova in Strada del Grillo, poco fuori Viterbo (zona di Monterazzano). L'uomo, un cittadino originario del Kosovo di 62 anni, nell'affrontare un tratto scosceso a bordo del mezzo agricolo ha perso il controllo. Il trattore si è rovesciato sbalzandolo in un fondo scosceso, travolgendolo.



Dopo che è scattato l'allarme sono arrivati sul posto i soccorritori. L'uomo era in condizioni già disperate e il 118 ha disposto il trasferimeno all'ospedale di Belcolle con l'eliambulanza. Dopo un paio di ore però è sopraggiunto il decesso. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e dell'ex ispettorato del lavoro della Asl. Il lavoratore straniero era regolarmente assunto.

