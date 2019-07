Tragedia a Capodimonte, 17enne muore dopo essersi tuffato nel lago.

Il ragazzo era con un gruppo di amici in località Scoglione sul lago di Bolsena. E Un pomeriggio di festa si è trasformato in un incubo.

Secondo una prima ricostruzione il 17enne, nel primo pomeriggio, si sarebbe tuffato in acqua e non sarebbe immediatamente riemerso.

I ragazzi con cui stava trascorrendo la giornata hanno immediatamente allertato i sanitari del 118 e i carabinieri. Una richiesta di aiuto disperata è quella arrivata al centralino delle forze dell'ordine.

Quando il giovane, originario della Nigeria e residente a Bagnaia, è stato tirato fuori dall’acqua sembrava respirare.

Ma durante la corsa in ospedale il ragazzo è morto.

La dinamica dell’incidente, al vaglio degli inquirenti, resta da accertare.

Nei prossimi giorni sarà l’autopsia a chiarire come il17enne sia morto. © RIPRODUZIONE RISERVATA