Traffico e spaccio di shaboo, all'alba blitz dei carabinieri

Traffico e spaccio di shaboo, da questa mattina all’alba in atto un’operazione dei carabinieri della Compagnia di Ronciglione.I miliari stanno dando esecuzione a 16 misure cautelari, di cui 5 agli arresti domiciliari e 11 di presentazione alla polizia giudiziaria su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. È il risultato degli sviluppi di un’attività investigativa coordinata e diretta dalla Direzione distrettuale antimafia, attiva nella Procura della Repubblica della Capitale.Lo shaboo, metafentamina in cristalli, è un potentissimo stupefacente prodotto principalmente nei paesi asiatici e può essere fumato o iniettato con conseguenze devastanti per il corpo umano. L'effetto molto lungo (6-12 ore) è una delle caratteristiche principali che lo differenziano dalla cocaina: aumenta la capacità di rimanere svegli e provoca dipendenza. Nel giro di alcuni mesi l'uso abituale causa effetti irreversibili sulle cellule cerebrali.