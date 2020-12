Circonvallazione Almirante, lunedì la riapertura al traffico. «In attesa di risolvere il nodo superstrada, aiuterà a decongestionare il traffico veicolare», spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Laura Allegrini. Ieri mattina intanto nuova riunione tra Comune e vigili urbani per migliorare la viabilità interna e limitare al minimo i disagi che da una settimana interessano il quadrante nord della città.

Ieri altra giornata difficile soprattutto in mattinata, meglio nel pomeriggio pure se lunghe code si sono sviluppate tra via Garbini, allacciamento della Tuscanese e Cassia Nord. Meno congestionata invece via della Palazzina. Sempre nella riunione è partito un nuovo sollecito nei confronti di Anas. «Abbiamo chiesto la possibilità di aprire la rampa in direzione Orte e di provvedere a installare quanto prima la segnaletica che ancora manca continua Allegrini -. Si tratta di un accorgimento semplice ma necessario per evitare ulteriori incolonnamenti e disagi». Sulle critiche per i lavori a rilento per la sistemazione della grata che ha portato alla chiusura della circonvallazione, Allegrini risponde secca: «Ci sono dei tempi da rispettare che i tecnici valutano in base a una serie di specifiche, primo tra i quali la sicurezza». Sui tempi di riapertura della superstrada invece spiega: «Siamo in contatto quotidianamente con Anas e credo il problema sia stato individuato. Da parte loro c'è stata la garanzia a un impegno per il ripristino della strada a una condizione di normalità. L'apertura di una carreggiata è una possibilità ma siamo ancora in una fase in cui mancano ancora dei dati». Tra cui la valutazione sulla tenuta al carico generato da un passaggio raddoppiato. Tempi certi quindi ancora non ce ne sono. Saranno comunicati da Anas solo al termine di tutte le verifiche, iniziate nella giornata di lunedì e andate avanti tutta la settimana con operazioni di carotaggio per verificare la presenza di un cedimento al di sotto del piano stradale. Se si trattasse di un problema strutturale, come sembra testimoniare il dissassamento del muro di contenimento in cemento armato che sostiene l'arteria e lo scivolamento del terreno sottostante (circa 6 centimetri dal momento dell'istallazione del misuratore), i lavori potrebbero allungarsi lungo un arco tra 6 e 12 mesi. Lavori che richiederebbero anche uno stanziamento di fondi importante. «Fondi conclude Allegrini per i quali credo che Anas sia già mossa». Di certo c'è che la situazione non sembra dietro l'angolo.



