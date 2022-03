Domenica 20 Marzo 2022, 06:55

Trafficava cocaina in Spagna e si nascondeva tra i monti del Viterbese. Arrestato a Soriano del Cimino il “Pablo Escobar” della Tuscia. I carabinieri ieri mattina hanno arrestato un 50enne del posto con provvedimento di arresto della Corte di Appello di Roma, con richiesta di consegna da parte dell’autorità giudiziaria spagnola.

L’arrestato è ritenuto un elemento apicale del sodalizio criminale che operava a Malaga ed è indicato dal quadro indiziario come responsabile della produzione e della vendita della droga sequestrata. Sodalizio a cui la polizia spagnola lo scorso 24 febbraio ha sequestrato 750 kg di cocaina. La droga era nascosta in carico in un container di ananas tropicali a Alhaurin de la Torre.

L'indagine è iniziata lo scorso luglio, quando gli investigatori iberici hanno ricevuto l'avvertimento da varie istituzioni internazionali, tra cui la polizia colombiana, dell'arrivo di un carico di substrato di cocco contenente cocaina.Sarebbe anche emerso che il sodalizio, composto da 5 persone tutte finite agli arresti, utilizzava una complessa rete logistica, con vari punti per l'introduzione e la distribuzione delle merci. Durante l’operazione sono emerse tre società costituite strumentalmente per il trasporto di cocaina prodotta in Colombia, ed 50enne di Soriano nel Cimino arrestato è risultato essere il creatore di una di queste tre società.

Finora sono state arrestate cinque persone - due cittadini spagnoli, due italiani e un rumeno - ma non sono esclusi ulteriori arresti. Il primo a finire in manette è stato uno spagnolo trovato mentre estraeva i pacchetti dagli ananas nel container ad Alhaurin de la Torre, poco dopo al camionista che aveva trasportato la spedizione al magazzino. Un terzo individuo sarebbe riuscito a scappare ed è attualmente ricercato per l’arresto. In una seconda fase dell'operazione sono stati arrestati anche i direttori e i dirigenti delle principali organizzazioni che orchestravano i trasporti di cocaina verso la Spagna.

E' stato rilasciato anche un mandato d'arresto internazionale per una terza persona ritenuta coinvolta. Terza persona individuata e arrestata ieri mattina dai carabinieri nella sua abitazione di Soriano nel Cimino. Secondo la Polizia nazionale spagnola, l'indagine ha consentito una comprensione più profonda di chi trae profitto da questa attività illegale. Al termine delle operazioni di arresto effettuate dai carabinieri di Soriano, il 50enne è finito in carcere in attesa dell’estradizione.