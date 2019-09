Tounkara e la Viterbese demoliscono il Bari: al San Nicola è un trionfo gialloblù.

Ultimo aggiornamento: 19:43

Alzi la mano chi pensava che la giovane e spensierata Viterbese potesse dominare e battere in maniera netta la grande favorita del girone C della serie C. Il 3-1 con il quale i gialloblù, hanno travolto il Bari allenato dall'ex tecnico Giovanni Cornacchini, entra di diritto nella storia del club di via della Palazzina. Di fronte due relatà con peso e ambizione diverse; in campo una grande Viterbese che ha cancellato con cuore e fame la differenza di valori tecnici in campo.Si capisce subito che la banda di Lopez non ha voglia di recitare il ruolo di vittima sacrificale: i primi venti minuti sono di marca gialloblù: Tounkara e Volpe si trovano a meraviglia e la difesa del Bari soffre maledettamente la profondità che danno gli attaccanti della Viterbese. Senza l'infortunato De Falco, entrato nella ripresa a cambiare le sorti del match, la Viterbese trova il vantaggio al 30': pallone sanguinoso perso da Schiavone, Vandeputte entra indisturbato in area di rigore dalla sinistra e serve un pallone d'oro a Tounkara che non può sbagliare. Il vantaggio galvanizza gli ospiti:Antenucci prova a pareggiare con una magia, ma Antezza sfiora il 2-0 con un destro da fuori. La ripresa si apre con il Bari che alza il ritmo: Scavone serve Floriano che non trova la porta, mentre Hamlili spreca da ottima posizione. E' il preludio del pareggio che arriva al 66' grazie ad un calcio di rigore trasformato da Antenucci. A quel punto la bilancia potrebbe pendere dalla parte del Bari, ma la Viterbese trova la forza e al 74' si riporta avanti: De Falco illumina per Bezzeccheri che di testa batte l'incolpevole Frattali. Il 2-1 tramortisce il Bari che si spinge in avanti, ma non con la stessa intensità del primo tempo.La Viterbese controlla senza affanno e in pieno recupero, il migliore in campo Tounkara, ruba palla a Costa e si invola verso Frattali freddandolo con un preciso diagonale. La Viterbese vince e gela il San Nicola: il 1 settembre entra nella storia gialloblù.BARI (4-3-3): Frattali; Kupisz (85' Ferrari), Di Cesare, Sabbione (46' Perrotta), Costa; Schiavone (74' Simeri), Hamlili, Scavone; Terrani (46' Floriano), Antenucci, Neglia (58' D'Ursi). A disp. Marfella, Esposito, Bolzoni. All. Cornacchini.VITERBESE (3-5-2): Vitali; Baschirotto, Atanasov, Markic; De Giorgi, Errico, Antezza, Bezziccheri, Vandeputte (80' Molinaro); Volpe (54' De Falco), Tounkara. A disp: Pini, Biggeri, Scalera, Milillo, Corinti, Svidercoschi, Pacilli, Messina, Ricci, Bianchi. All.LopezArbitro Matteo Marcenaro di Genova (Severino-Ciancaglini)Reti: 31' Tounkara, 67' rig. Antenucci (B), 76' Bezziccheri, 90'+1' TounkaraNote: ammonito Antezza (V), Errico (V), Tounkara (V): angoli 8-6.