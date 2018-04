Torre Alfina, convegno internazionale sulla valorizzazione dei giardini del castello e del bosco del Sasseto

Un convegno internazionale dal grande valore storico, ambientale e paesaggistico per lo sviluppo del territorio di Torre Alfina, ad Acquapendente, finalizzato alla conoscenza e a un percorso di recupero della leggibilità del disegno originario - quello progettato dagli architetti paesaggisti Henri e Achille Duchêne (padre e figlio) - che valorizzino il giardino del castello e il Sasseto. Obiettivo: renderli fruibili a un pubblico sempre più numeroso.



Per questo venerdì 13 a sabato 14 aprile si terrà il convegno “I Cahen D’Anvers a Torre Alfina: i giardini del Castello e il bosco del Sasseto eccellenza italiana di Henry e Achille Duchene”. Nato per l'anno europeo dedicato al patrimonio culturale, il Comune di Acquapendente ha sollecitato l’interesse del ministero dei Beni archeologici, culturali e turistici, della Fondazione Carivit e della Riserva naturale Monte Rufeno. La quale ha inserito l’evento nel proprio progetto 2018 della Carta del turismo sostenibile (patrocinio dell’Association Duchene Paris).



Per venerdì 13 alle ore 10 è previsto il saluto delle Istituzioni. I temi relativi alla storia di Torre Alfina saranno trattati dalle ore 10.40 da Paolo Pellegrini (Istituto di ricerche sull’Umbria meridionale - Terni) che relazionerà su “Formazione, ruolo e simboli della nobiltà ebraica in Italia”. Alle ore 11 Alessio Mancini (Università di Perugia) parlerà di “Edoardo Cahen d’Anvers marchese di Torre Alfina“. Poi alle ore 11.40 Patrice de Biliotti (Association Duchêne - Paris) tratterà il tema “La rénovation des jardins et des parcs à la française par les Duchêne”. Alle ore 12 Monique Mosser (Association Duchêne - Paris) relazionerà in merito a “Henri et Achille Duchêne: les jardins de réception”.



Alle ore 12.20 sarà la volta di Alice Silvia Legé (Université de Picardie Jules Verne e Università di Milano) che tratterà il tema “I Duchêne al servizio dei Cahen D’Anvers”. Dopo la pausa pranzo al via la sessione pomeridiana che tratterà il tema “I giardini Caheen D’Anversa ed il bosco del Sasseto”. Alle ore 15spetterà a Jean-Michel Sainsard (Ministère de la Culture et communication - Paris) che tratterà il tema “Le domaine de Champs sur Marne”. Alle ore 15.20, Marco Maovaz (Università di Perugia) presenterà il tema “ Il Giardino di Ugo Cahen di Allerona: cinque tematismi come apertura verso altre culture”. Alle ore 15.40 sarà la volta di Francesco Spada (Orto botanico Sapienza di Roma) che relazionerà su “Il Bosco del Sasseto: biodiversità e valore documentale di uno straordinario lembo di foresta vetusta”. Poi alle ore 16 Vito Consoli i (Direzione Capitale naturale, parchi e aree protette Regione Lazio) tratterà il tema L’unicità del Bosco del Sasseto come strumento per la didattica e l’educazione”. Alle ore 16.30 è prevista la visita al Bosco del Sasseto a cura della Riserva Monte Rufeno.



La giornata del 14 aprile si aprirà con lo sviluppo del tema “Il restauro e la conservazione”. Alle ore 9.30 Lucio Carbonara (Univ. la Sapienza di Roma) tratterà il tema “Introduzione al tema del restauro e della conservazione”. Alle ore 9.50 Sofia Varoli Piazza (Università della Tuscia) parlerà di “ Luoghi, esperienze e conservazione dei giardini nel contesto dei paesaggi della Tuscia viterbese” Alle ore 10.10 Daniela Esposito (Sapienza di Roma) presenterà “Considerazioni sulla conservazione dei giardini e dei parchi storici”.



Alle ore ore 10.30 Elio Trusiani (Università di Camerino) affronterà il tema “ Il paesaggio tra conservazione, gestione e valorizzazione: il Progetto Euroscapes e l’Alta Tuscia laziale”. A seguie Renzo Chiovelli (Sapienza) parlerà della “Ipotesi di conservazione e restauro del giardino Cahen d’Anvers di Torre Alfina”. Alle ore 11.30 sarà la volta di Diego Mantero ed Erica Peroni (direzione Capitale naturale, parchi e aree protette Regione Lazio) che tratteranno sulla “Ipotesi di gestione del complesso Giardino storico e Monumento naturale Bosco del Sasseto.



A concludere alle ore 11.50 Margherita Eichberg (Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e l’Etruria meridionale) che relazionerà sui “Giardini storici: tutela, conservazione e valorizzazione”.

