Tarquinia, tornano gli ambulanti di Forte dei Marmi

Speciale appuntamento estivo con l'evento-mercato più famoso d'Italia. Torna nel Viterbese il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi, di nuovo sul litorale laziale venerdì prossimo a Tarquinia sul lungomare dei Tirreni. Le famosissime boutique a cielo aperto - con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica fattura artigianale, produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e qualità garantita dal Consorzio - saranno venerdì sul Lungomare dei Tirreni del Lido. «Due giornate da non perdere assolutamente per i tantissimi appassionati dell'originale Consorzio del litorale romano! Sarà la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 20», dicono gli organizzatori.Gli ambulanti toscani valutati oltre l'aspetto commerciale e divenuti un vero fenomeno di costume - tornano dunque a Tarquinia. L'iniziativa è ancora una volta organizzata e promossa grazie all'impegno dell'amministrazione comunale dalla Città di Tarquinia, attenta al movimento ed all'indotto turistico e commerciale generato da questo mercato di qualità, e che intende posizionare con questo genere di eventi di livello e di richiamo la città di Tarquinia sempre più come importante polo di attrazione per le manifestazioni sul litorale.Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente definito evento-mercato per l'unicità della proposta che non è solo commerciale. Da tempo, ormai, si parla del Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi (non solo in Italia ma anche all'estero) come di una eccellenza italiana. L'anno scorso, l'ormai mitico Consorzio ha organizzato oltre 100 tappe di questo spettacolo in giro per l'Italia.