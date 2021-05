6 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







Fabio Molfese, 40 anni, tarquinese acquisito, è il nuovo delegato della Fitarco (Federazione italiana di tiro con l’arco) per la provincia di Viterbo. Il presidente regionale Ernesto Carucci, lo ha scelto soprattutto per il suo importante passato in questa disciplina sportiva e per essere presidente dell’Arco Club Tarkana di Tarquinia.

Nel corso della carriera ha messo in bacheca undici campionati italiani ed ha conquistato anche , nove argenti e quattro bronzi sempre nelle gare tricolori. Ha incassato anche due successi nella Coppa Italia delle Regioni sia nel singolo che nella competizione a squadre.

Anche qui c’è da aggiungere un argento. Il Coni gli ha conferito cinque medaglie di bronzo al merito sportivo. Insomma, una scelta felice e molto appropriata e mirata quella della Fitarco. Molfese dovrà seguire nel prossimo quadriennio olimpico otto club della Tuscia con l’obiettivo di far emergere altre realtà. Per ora la lista comprende: oltre a quello di Tarquinia, la Compagnia arcieri Falisci di Montefiascone, l’ Arcieri Hortinan classes di Orte, il Dlf Viterbo, La Compagnia Arceri Orsini di Soriano, La Compagnia arcieri Lago di Vico Ronciglione e Arcieri delle Due Torri Bassano in Teverina. La punta di diamante è senz’altro Anastasia Anastasio che ha vinto due mondiali e oltre cinquanta titoli italiani: « Sono molto onorato di questo nuovo incarico – ha detto il neo dirigente – ringrazio per la fiducia il presidente Carucci. Tra i miei obbiettivi c’è quello di aumentare la visibilità e l’interesse verso questo disciplina partendo dalla valorizzazione dei giovani che sempre più si avvicinano a noi».

La Tuscia a settembre ospiterà i campionati regionali. L’appuntamento è fissato per settembre a Soriano nel Cimino.