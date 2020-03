Coronavirus: a Viterbo il Comune ha aperto un centro operativo. Ma i cittadini non ne sono informati

Ultimo aggiornamento: 17:22

Il Comune di Viterbo ha aperto un centro operativo per l’emergenza Covid-19, ma nessuno lo sa. L’iniziativa è stata presa attraverso un’ordinanza dei sindaco Giovani Arena venerdì scorso e la struttura, come si legge, «è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’autorità comunale di protezione civile».Undici le funzioni di supporto previste: dal coordinamento alla sanità e all’assistenza sociale, dai servizi essenziali al censimento dei danni a cose e persone, dalla viabilità all’assistenza alla popolazione. Fatto curioso: la funzione di “telecomunicazioni” è affidata dal comandante della polizia locale, Mauro Vinciotti. Contrariamente al gruppo territoriali per l’emergenza Covid-19 della Asl, che invece la prevede, qui non è presente la figura dell’addetto stampa, fondamentale per la circolazione delle informazioni.Palazzo dei Priori ha dovuto istituire il centro operativo perché Viterbo rientra in una delle casistiche richiamate nella circolare della presidenza del Consiglio dei ministri, «in quanto è presente almeno un caso di positività da COVID-19 che abbia legame con i focolai accertati al Nord Italia o in Paesi Esteri con focolai accertati dall’Oms».Ecco a cosa serve il centro: «Il sindaco dispone gli interventi di somma urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe disposte dalle ordinanze sindacali e governative di protezione civile. Le amministrazioni, gli enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni assicurano, a richiesta, la presenza presso il C.O.C. di proprio personale di appartenenza per l’operatività delle funzioni».