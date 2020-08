Test a Belcolle per chi rientra da Paesi a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a crescere la paura del virus anche nel Lazio. Ieri, l'unità di crisi della Regione ha annunciato l'attivazione di tutti i drive in per eseguire i test su chi rientra da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Per Viterbo, il punto di riferimento è l'ospedale Belcolle. Per velocizzare le operazioni di tracciamento è preferibile recarsi con la ricetta del proprio medico di famiglia, tessera sanitaria ed eventuali documenti di viaggio per agevolare il contact tracing. I drive sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18 ad eccezione della domenica. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800118800 o segnalare il proprio rientro attraverso l'app laziodoctorcovid.L'ultimo caso di Covid scoperto nella Tuscia risale a due giorni fa e riguarda proprio un 19enne di Grotte di Castro rientrato da un viaggio a Corfù. Ieri, nessun nuovo contagiato né guarito nel Viterbese. Al momento, restano otto i cittadini contagiati e non ancora guariti presenti in provincia: oltre al giovane, un uomo originario del Bangladesh ma residente a Orte, dove sono ancora in isolamento anche i due migranti positivi, ospiti del centro di accoglienza straordinaria gestito da Di Mari Group srl all'interno dell'hotel Carpe Diem; la donna del capoluogo scoperta tre giorni fa dopo il suo accesso al pronto soccorso di Belcolle, ancora ricoverata nel reparto di Malattie infettive del nosocomio, e tre suoi parenti.Dall'inizio della pandemia, i casi di positività totali sono stati 475 di cui 26 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Resta a 443 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia. Finora, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 17748 tamponi, 177 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 201 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4.266 hanno invece concluso il periodo di quarantena.