Tessennano: cade ultraleggero sulla pista del campo di volo

di Marco feliziani

Un aereo ultraleggero è caduto questa mattina a Tessennano, in provincia di Viterbo. A bordo del velivolo c'era solo il pilota che è rimasto ferito dal violento impatto con il terreno. L'incidente è avvenuto al campo di volo del piccolo paese Viterbese, durante la procedura di atterraggio.



Il velivolo quando ha toccato terra si è ribaltato su se stesso. Tempestivo l'intevento del sindaco Ermanno Nicolai che ha allertato i soccorsi. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra della protezione civile locale, coadiuvata dal presidente Maurizio Morosini, che ha messo in sicurezza la zona. Oltre ai volontari sono intervenuti i carabinieri della stazione di Canino, i vigili del fuoco e i medici del 118 che hanno trasferito il pilota in elicottero presso l'ospedale Belcolle di Viterbo.

Luned├Č 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:09



