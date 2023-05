Sabato 6 Maggio 2023, 05:40

Sede per la terza farmacia comunale a Viterbo cercasi. Oltre alle due già operative, ovvero la prima in via Porsenna a Santa Barbara e la seconda in piazza Campo Graziano a La Quercia, Francigena ha appena lanciato un’indagine di mercato per reperire un immobile adatto ad ospitarne un’altra. Si tratta della 20esima farmacia nel territorio del capoluogo, istituita dalla giunta della Regione Lazio nel 2018 e su cui il Comune ha esercitato il diritto di prelazione. La zona? Quella del Riello. Il prezzo? “L’importo ipotizzato per l’acquisto è di euro 230.000 (iva compresa, se dovuta). Le eventuali proposte contenenti un prezzo superiore saranno esaminate solo in via residuale, qualora non sussista alcuna proposta giudicata rientrante nel limite di prezzo indicato”, riporta il provvedimento. L’obiettivo è inaugurarla a inizio 2024, quindi in tempi molto stretti.

L’indagine di mercato è stata lanciata “per l’acquisizione di proposte di offerta da parte di chiunque abbia interesse alla vendita di un’unità immobiliare idonea all’uso”. Ma “l’avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale e pertanto, le proposte di offerta che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per Francigena s.r.l. che rimane libera, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura e avviare altra procedura, di non selezionare alcuna offerta, ovvero di modificare o revocare l’avviso medesimo”.

Specifici i requisiti della sede ricercata: l’immobile deve avere una superficie commerciale di almeno 200 mq; affaccio su strada quindi dotato di accessibilità e visibilità; destinazione d’uso commerciale; una categoria catastale compatibile con la destinazione d’uso richiesta; un’ubicazione al piano terreno. Le proposte potranno essere inviate entro “il termine perentorio del 30 giugno 2023 alle ore 13.00”.

La realizzazione della terza farmacia comunale al Riello rientra nel piano risanamento di Francigena, la società partecipata dal Comune il cui utile è pari a 894mila euro, mentre la perdita d'esercizio 2022 ammonta a 495mila euro.

Tra le altre azioni previste all’interno dell’analisi redatta dal Centro Studi Enti Locali e approvate in consiglio, ci sono l’aumento del costo dei parcheggia già operativo e lo stanziamento da parte della Regione Lazio di 8 milioni finalizzati al rinnovamento del parco mezzi: 4 nuovi autobus sono stati già acquistati per 518mila euro, nel prossimo biennio ne arriveranno altri fino a completare il nuovo parco mezzi che sarà pari a 37 autobus e 17 scuolabus. Intanto, la società cerca anche nuovi dieci autisti: i 96 candidati hanno iniziato i test di selezione il 5 maggio.